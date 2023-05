NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Dank des Life-Sciences-Bereichs hätten die Darmstädter beim operativen Ergebnis die Erwartungen getoppt, schrieb Analyst Richard Vosser am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Der Ausblick bedeute aber leichten Korrekturbedarf beim Konsens nach unten./ag/gl;