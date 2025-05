Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit soliden Resultaten des Spezialchemie- und Pharmakonzerns, wie er am Freitag in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Quartal schrieb.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:48 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.4 Prozent auf 123.60 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 40.78 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 54’075 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 sank die Aktie um 10.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.