NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 75 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autobauer und -zulieferer sollten robust ausfallen und die Jahresziele stützen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mercedes-Benz dürfte am 26. Oktober über bessere Margen im Van-Geschäft berichten, welche die Normalisierung im Pkw-Geschäft kompensieren sollten./gl/tih;