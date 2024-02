ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Der Gewinn der Fast-Food-Kette habe im vierten Quartal dank solider Margen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Das internationale Geschäft habe zwar unter Druck gestanden, doch in den Vereinigten Staaten sei die Entwicklung solide./tih/jha/;