ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 629 auf 648 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die dominierende Kraft in der Luxusbranche spüre kurzfristige Unsicherheiten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie wartet mehr Umsatzdynamik oder eine günstigere Bewertung ab./ag/mne;