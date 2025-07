NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca beschäftigte sich in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit der Produktivität von Mitarbeitern und deren Einfluss auf die Gesamtkapitalrendite von Luxusgüterkonzernen. Er sprach von "starken Korrelationen" auch mit der Entwicklung im Einzelhandel. Die Personalproduktivität eröffne außerdem interessante Perspektiven mit Blick auf faire Arbeitsvergütungen./tih/ag;