NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Senkung des Ausblicks wegen der Streiks im ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von vorerst 6,90 Euro belassen. Mit einem schwierigen Quartal mit Blick auf die Gewinnentwicklung habe er bereits gerechnet, aber die Prognose der Airline sei schlechter als er gedacht habe, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Die Frage sei nun, ob mit der Prognosekürzung alles aufgeräumt sei und Investoren die Aktien wieder kaufen sollten. Hier rät der Experte allerdings zur Vorsicht./ajx;