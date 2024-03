NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Die Resultate der Fluggesellschaft hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen für 2024 dürfte sich nicht viel ändern./edh/gl;