NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Dank einer außergewöhnlich starken Yield-Entwicklung bei den Airlines des Konzerns habe die Lufthansa besser als am Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Alexander Irving am Donnerstag in der ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ajx/ag;