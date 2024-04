NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach einer revidierten Gewinnprognose auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Auswirkungen von Streiks seien umfangreicher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Im vierten Quartal sei der vorläufige bereinigte operative Verlust (Ebit) höher ausgefallen als die Konsensschätzung./bek/ajx;