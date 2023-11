NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft veranlasste Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu erhöhten Schätzungen. Er glaubt, dass die diesjährigen Konzernziele recht konservativ formuliert sind. Das Management äußere sich hinsichtlich der Aussichten für 2024 weiterhin optimistisch./tih/he;