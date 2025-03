NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Alexander Irving verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf Flugpläne und ein rückläufig erwartetes Kapazitätswachstum. Nach Gewinnwarnungen von drei US-Fluggesellschaften in kürzester Zeit und trotz Beteuerungen, dass der internationale Flugverkehr in der Spur sei, spiegelten die Aktienkurse zu Recht die Frage wider, ob die Entwicklung bei Kurz- und Langstreckenflügen unterschiedlich bleibe. Lufthansa biete im Langstreckenverkehr eine kostengünstige Möglichkeit, um vom starken Nordatlantikmarkt zu profitieren. Zudem verwies er auf schwache Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr, die nun Rückenwind lieferten./ck/tih;