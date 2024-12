NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Underweight" belassen. Die Aussichten in der SAPMENA-Region (Südasien und die Zone Naher Osten mit Nordafrika) seien stark, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend nach dem ersten Tag der Kapitalmarktveranstaltung der Franzosen./ag/tav;