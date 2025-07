NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Underweight" belassen. Die Signalwirkung der LVMH-Zahlen sei durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Aktien von L'Oreal tragen mit Blick auf deren Quartalsbericht bereits den skeptischen Stempel "Negative Catalyst Watch". /rob/ag/gl;