NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell für die Franzosen am Montag vor den Ende Juli anstehenden Halbjahreszahlen noch einmal an die jüngsten Daten an. Sie rechnet für das zweite Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 2,5 Prozent. Ende Mai hatte sie der Aktie nach den veröffentlichten Umsatzzahlen für das zweite Quartal den Status "negative Catalyst Watch" verliehen./rob/ag/ck;