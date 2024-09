NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 10800 auf 11600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni passte sein Bewertungsmodell in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an./ag/zb;