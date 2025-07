NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) etwas gesenkt auf 13200 Pence, aber die Einstufung auf "Outperform"belassen. Die Umsätze internationaler Börsenbetreiber für das zweite Quartal dürften stark ausgefallen sein, das dritte Jahresviertel dürfte aber schleppender angelaufen sein, schrieb Ben Bathurst in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick./ajx/gl;