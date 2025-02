NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 US-Dollar belassen. Analyst Peter Clark erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie das 24. Quartal in Folge, in dem der Gasekonzern mit seinem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertrifft. Wie zuletzt rechnet er aber damit, dass der Mittelwert der Unternehmensprognose für das erste Quartal 2025 konjunkturell bedingt unter den Erwartungen liegt./tih/la;