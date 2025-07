S&P 500-Papier Linde-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Linde Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Linde am 29.07.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 5.56 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 9.02 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Linde beziffert sich auf 2.66 Mrd. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 6.97 Prozent angehoben.

Linde- Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte die Linde-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 471.51 USD. Heute wird der Linde-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 1.33 Prozent. Damit vergrösserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.24 betrug Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Linde via NASDAQ 94.82 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 97.58 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Linde

Für 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 6.04 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 1.28 Prozent bedeuten.

Linde-Hauptdaten

Linde ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 221.433 Mrd. USD. Das Linde-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 30.74. Im Jahr 2024 erzielte Linde einen Umsatz von 33.005 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 13.62 USD.

Redaktion finanzen.ch