NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde von 485 auf 523 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts fehlender Treiber von der Nachfrageseite in einem schwierigen Marktumfeld müsse der Gasekonzern zu Selbsthilfemaßnahmen greifen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik dürfte sich 2025/26 wieder verbessern und dies dürfte der Aktie helfen./gl/tih;