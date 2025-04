NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schliesst im Plus

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 2.28 Prozent fester bei 18’693.26 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 3.25 Prozent auf 18’870.62 Punkte an der Kurstafel, nach 18’276.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18’618.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’043.01 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.72 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, mit 19’753.97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.01.2025, wies der NASDAQ 100 21’900.93 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17’471.47 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10.88 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palantir (+ 7.27 Prozent auf 100.82 USD), Marvell Technology (+ 6.22 Prozent auf 53.77 USD), AppLovin A (+ 6.16 Prozent auf 252.35 USD), Intel (+ 5.54 Prozent auf 20.59 USD) und Tesla (+ 5.37 Prozent auf 250.74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-15.65 Prozent auf 45.07 USD), Baker Hughes (-6.44 Prozent auf 35.89 USD), Fastenal (-1.53 Prozent auf 80.19 USD), Electronic Arts (-1.47 Prozent auf 143.73 USD) und Linde (-1.41 Prozent auf 448.21 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 62’342’045 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2.642 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die JDcom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch