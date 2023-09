ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die am 8. November anstehenden Quartalszahlen des Chemiekonzerns dürften den anhaltenden Druck auf die Gewinne belegen, eine Senkung des Ausblicks sei möglich, schrieb Analystin Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre reduzierte Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) liege nun zehn Prozent unter der Konsensschätzung für das dritte Quartal. Für das laufende Geschäftsjahr sehe sie das Ebitda unter der Unternehmenszielspanne./gl/edh;