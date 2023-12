NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach einer Analystenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine Jahresprognose bestätigt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schwache Nachfrage sei allerdings auch zum Jahresende hin eine Herausforderung, obwohl einige Kunden ihre Lagerbestände bereits abgebaut hätten./niw/jha/;