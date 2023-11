NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns. Am Kursziel und der Einstufung der Aktien ändere dies aber nichts./bek/he;