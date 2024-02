NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für KWS Saat von 81 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für die bereinigten Ergebnisse der kommenden zwei Jahre reduziert, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Saatgutanbieter habe ungeachtet längerfristig guter Perspektiven mit einigen Belastungen zu kämpfen./mf/edh;