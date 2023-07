FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Mit Blick auf den angehobenen Umsatzausblick des Abfüll- und Verpackungsanlagen-Herstellers habe er seine Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) angehoben, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An den Konsensprognosen sollte sich indes wenig ändern./gl/tih;