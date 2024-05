NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe nun bereits zum siebten Mal in Folge seine Schätzungen und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sieht Potenzial für eine Anhebung der Prognosen, das sich sowohl aus Verbesserungen aus eigener Kraft als auch aus Veränderungen im Portfolio per Zukäufe und Veräußerungen ergebe./la/tih;