HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,50 auf 6,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine schwache Nachfrage und sinkende Stahlpreise hätten den Duisburger Stahlhändler belastet, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des Aufwärtspotenzials der Aktie zu seinem Kursziel rate er aber weiter zum Kauf./bek/mis;