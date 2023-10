NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach detaillierten Quartalszahlen von 42 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des Gabelstapler-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund höherer Zinsen und Steuern habe er jedoch seine Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) gesenkt./edh/he;