NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach der Trennung des Modehauses Gucci von Kreativdirektor Sabato De Sarno auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Beendigung der Zusammenarbeit komme für ihn nicht völlig überraschend, da Gucci seit der Ernennung De Sarnos im Vergleich zu seinen Wettbewerbern unterdurchschnittlich abgeschnitten habe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl;