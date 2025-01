ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach einem Abkommen mit dem Investmenthaus Ardian auf "Neutral" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Der Deal betreffe drei hochwertige Immobilien des Luxuskonzerns in Paris und folge dessen Absicht, die jüngsten Immobilieninvestitionen mit Blick auf die sich verschlechternde finanzielle Position aus der Bilanz herauszunehmen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte die Nachricht daher positiv betrachten./ajx/zb;