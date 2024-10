ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 227 Euro belassen. Die Erlöskennziffern signalisierten, dass sich der Luxusgüterkonzern in einer schwierigen Lage befinde, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/bek;