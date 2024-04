FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelproduzenten werde auf Jahressicht um fast zwei Drittel zurückgehen, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das liege vor allem an niedrigeren Preisen, was von höheren Volumina teilweise ausgeglichen werden dürfte./bek/ajx;