NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1475 Pence belassen. Der Bruttowarenwert (GMV) des Essenslieferanten in Großbritannien und Italien dürfte besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte aber durch eine schwächere Performance in Nordamerika und Südeuropa sowie eine Stagnation in Nordeuropa relativiert werden./edh/tih;