NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat Takeaway nach der Analystenkonferenz zu den jüngsten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1494 Pence belassen. Das Management des Essenslieferdienstes habe sich optimistisch hinsichtlich einer weiteren Profitabilitätssteigerung gezeigt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf den Ausblick auf 2024 als nächsten Kurstreiber für die Aktie müsse man aber noch warten./gl/tih;