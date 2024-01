NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Just Eat Takeaway nach Quartals- und Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. "Alles wie erwartet, auch der schwache Bruttotransaktionswert und die zugleich bessere Profitabilität im vierten Quartal", resümierte Analyst William Woods die Zahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/gl;