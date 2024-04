ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway

auf "Buy" mit einem Kursziel von 2170 Pence belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies in einer am

Freitag vorliegenden Studie darauf, dass in New York ein neuer Gesetzesentwurf zur Änderung von

Gebührenobergrenzen vorgelegt worden sei. Solche Obergrenzen seien ursprünglich als Reaktion auf die

Pandemie eingeführt worden, um Gebühren, die Lebensmittellieferplattformen von Restaurants verlangen

dürfen, zu begrenzen. Sie seien aber immer noch in Kraft. Der aktuelle Entwurf sei zwar ähnlich,

unterscheide sich aber dennoch vom ursprünglichen, im November 2022 vorgelegten Entwurf./ck/he;