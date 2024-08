HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen für das zweite Quartal von 50 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstaplerbauer habe vergleichsweise zuversichtlich geklungen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte in der zweiten Jahreshälfte leicht anziehen und die Profitabilität sollte solide bleiben./mis/la;