NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jungheinrich nach Zahlen des Logistikdienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der überraschend starken Auftrags- und Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal sowie dem guten Ausblick stünden enttäuschende Margen gegenüber, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la;