NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan nach dem jährlichen Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Die US-Großbank habe die Strategien für ihre Geschäftsbereiche erläutert und dabei den Fokus vor allem auf die Umsetzung der detaillierten Pläne gelegt, mit denen sie die Wettbewerber in den nächsten drei bis fünf Jahren übertreffen will, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit der jüngsten Übernahme, der First-Republic-Transaktion, habe JPMorgan während der Turbulenzen im regionalen US-Bankensektor einmal mehr die eigene Stärke und Stabilität unter Beweis gestellt./ck/tih;