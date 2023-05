NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan angesichts einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Analyst Gerard Cassidy rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass das Management darlegen wird, wie die US-Bank langfristig weiterhin Spitzenleistungen erbringen wolle./tih/ck;