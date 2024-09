NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat JPMorgan auf "Buy" belassen. Die Investmentbanking-Erträge der großen US-Banken dürften im laufenden Quartal sowohl zum Vorquartal als auch im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen, schrieb Analyst Daniel Fannon in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Im Handelsgeschäft sollten indes - trotz der mäßigen Volumina - die gestiegenen Schwankungen und Spreads an den Finanzmärkten für positive Impulse sorgen./gl/ck;