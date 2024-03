FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik nach endgültigen Jahreszahlen und einem Ausblick auf 2024 auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Werksumzug des Technologiekonzerns an den neuen Halbleiterstandort in Dresden belaste die Marge, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/gl;