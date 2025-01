NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach dem Besuch des Firmensitzes im Pariser Vorort Plaisir auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Analystin Annick Maas erwähnte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre positiven Eindrücke, was Nachhaltigkeitskriterien (ESG) und die Innovationskraft des Werbekonzerns betrifft. Für die Aktie bleibt sie aber wegen der Bewertung vorsichtig gestimmt./tih/mis;