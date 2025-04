NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" belassen. Der Ausverkauf im europäischen Bankensektor überrasche ihn nicht, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ein Großteil einer kurzfristigen leichten Rezession sei nun eingepreist. Auf längere Sicht bleibe er aber positiv gestimmt für europäische Banken. Für ihn seien die entscheidenden Aspekte die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank und die Schwere einer möglichen Rezession. Seine "Top Picks" seien nach wie vor Barclays, Deutsche Bank, Intesa, UBS, SocGen und Natwest./ck/nas;