NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan rät für 2025 zu einem selektiven Vorgehen in der Bankenbranche. Analyst Kian Abouhossein präferiert in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick die Aktien jener Geldinstitute, die weniger stark vom Zinsergebnis abhängen. Seine Favoriten heißen Deutsche Bank , UBS , Barclays , Intesa Sanpaolo und Natwest. Das Kursziel für Papiere von Intesa hob er von 4,80 auf 5,00 Euro und ließ sie auf "Overweight". Dabei verschob er seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft und verwendet nun seine neuen Schätzungen für 2027./ag/gl;