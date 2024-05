NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor von Gesprächen mit Verantwortlichen verschiedener Finanzkonzerne in Mailand sei insgesamt sehr konstruktiv gewesen, schrieb Analystin Delphine Lee in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie hob unter anderem optimistisch stimmende Trends für die Zinseinnahmen hervor. Intesa ist ihr Favorit im italienischen Bankenbereich./ag/ajx;