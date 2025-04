NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Zuletzt seien die Risiken hinsichtlich der Nachfrage und den Umsätzen der Fluggesellschaften gestiegen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig seien die Treibstoffpreise erheblich gefallen. Vorteilhaft für IAG seien in diesem schwierigen Umfeld deren vergleichsweise hohe Margen./bek/ajx;