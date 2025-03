ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intel angesichts der Ernennung eines neuen Konzernchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Analyst Timothy Arcuri äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie "positiv auf vielen Ebenen". Lip-Bu Tan sei ein sehr bekannter und angesehener Branchenmanager mit langjähriger Erfahrung. Er verfüge über ausgezeichnete Beziehungen in China und Taiwan und habe in der Vergangenheit bereits Aktionärswerte geschaffen./tih/mis;