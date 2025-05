Swiss Life-Aktie:

Es sollen neue Ansprüche im Umfang von bis zu rund 450 Millionen Franken ausgegeben werden.

Das neue Kapital soll zum Kauf eines Immobilienportfolios verwendet werden, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Die Liegenschaften würden von der Swiss Life AG erworben und bestünden hauptsächlich aus Wohnungen an "gut erschlossenen Agglomerationslagen". Die Zeichungsfrist läuft ab dem heutigen 6. Mai bis zum 13. Juni 2025. Die Ausgabe der Ansprüche erfolge dann am 3. Juli.

Die Anlagegruppe "Immobilien Schweiz ESG" wurde bereits im November 2009 lanciert, ist auf Wohnliegenschaften unterschiedlicher Grösse und Baujahre ausgerichtet und geografisch breit diversifiziert. Der Verkehrswert des Portfolios liege bei 4,9 Milliarden Franken und sei damit eines der bedeutendsten Anlagegefässe im Schweizer Immobilienmarkt. Die durchschnittliche Nettoperformance seit der Lancierung liegt per Ende März 2025 bei rund 5,3 Prozent pro Jahr.

Bei der Anlagegruppe werden bei der Akquisition wie bei der Bewirtschaftung von Immobilien Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren berücksichtigt. Sie verfügt über eine GRESB-Bewertung (Global Real Estate Sustainability Benchmark) von 88 von 100 Punkten.

